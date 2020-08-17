Зеленский уволил своего советника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Игоря Новикова. Ранее Новиков написал заявление об увольнении.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

"Уволить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №326/2020.

Отметим, что Зеленский назначил Новикова своим внештатным советником в июле прошлого года.

Напомним, в начале августа Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента, им стал Олег Татаров.