Зеленський звільнив свого радника

Президент України Володимир Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова. Раніше Новіков написав заяву про звільнення.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Звільнити Новікова Ігоря Володимировича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №326 / 2020.

Відзначимо, що Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником в липні минулого року.

Нагадаємо, на початку серпня Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента, ним став Олег Татаров.