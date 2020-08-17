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Зеленський звільнив свого радника

Автор: РБК-Україна

Президент підписав наказ про звільнення Ігоря Новікова

Президент України Володимир Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова. Раніше Новіков написав заяву про звільнення.

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Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Звільнити Новікова Ігоря Володимировича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №326 / 2020.

Відзначимо, що Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником в липні минулого року.

Нагадаємо, на початку серпня Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента, ним став Олег Татаров.

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