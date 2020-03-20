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Зеленский уволил своего советника

Новости » Политика     20.03.2020 - 14:35
Зеленский уволил своего советника
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский уволил с должности советника Гео Лероса

Президент Владимир Зеленский уволил своего советника Гео Лероса. Об этом говорится в указе президента.

Как отмечается, Лерос был внештатным советником президента.

"Освободить Лерос Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Зеленский уволил своего советника

Добавим, Лерос занимал должность советника Зеленского около 9 месяцев. Когда президент его назначил, Лерос отметил, что на этой должности хочет инициировать некий ежемесячный "обед с президентом", в ходе которого глава государства будет встречаться с "формирующими культурный имидж страны на мировой арене".

Отметим, Гео Лерос - украинский режиссер, арт-куратор, народный депутат. Основатель арт-проекта Art United Us и общественной организации "Сити-Арт". Был волонтером благотворительного фонда "Сестры победы".

Напомним, вчера Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации. До этого президент с должности главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопель. Он сам подал заявление об отставке.

Тогда глава Тернопольской ОГА подал заявление об отставке по собственному желанию после протестов из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань.

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