Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА

Фото: Игорь Сопель (facebook com)

Зеленский уволил Игоря Сопеля

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Это говорится в указе президента.

Как отмечается, Сопель сам подал заявление об отставке. В указе говорится "уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Сопеля еще 22 февраля, однако официальный указ появился только сейчас.

Тогда глава Тернопольской ОГА подал заявление об отставке по собственному желанию после протестов из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань.

Тогда заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что Рада планирует обратиться в правоохранительные органы для оценки действий местных чиновников, которые запрещали допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранными гражданами.

Отметим, 20 февраля Украина эвакуаировала 49 украинцев и 25 иностранцев из Уханя. По прилету в Украину эвакуированных поместили на обсервацию в Новые Санжары. Спустя 14 дней всех выписали, ни у кого коронавирус не был обнаружен.