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Зеленський звільнив свого радника

Новини » Політика     20.03.2020 - 14:35
Зеленський звільнив свого радника
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський звільнив з посади радника Гео Лероса

Президент Володимир Зеленський звільнив свого радника Гео Лероса. Про це йдеться в указі президента.

Як зазначається, Лерос був позаштатним радником президента.

"Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Зеленський звільнив свого радникаДодамо, Лерос обіймав посаду радника Зеленського близько 9 місяців. Колм президент його призначив, Лерос зазначив, що на цій посаді хоче ініціювати якийсь щомісячний "обід з президентом", у ході якого глава держави буде зустрічатися з людьми, які "формують культурний імідж країни на світовій арені".

Зазначимо, Гео Лерос - український режисер, арт-куратор, народний депутат. Засновник арт-проекту Art United Us і громадської організації "Сіті-Арт". Був волонтером благодійного фонду "Сестри перемоги".

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації. До цього президент з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Він сам подав заяву про відставку.

Тоді голова Тернопільської ОДА подав заяву про відставку за власним бажанням після протестів через евакуації українців з китайського міста Ухань.

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