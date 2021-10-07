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Зеленский уволил Стефанчука с должности представителя президента в Раде

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с должности представителя главы государства в ВР. Этому свидетельствует соответствующий указ №522/2021 от 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.

Отметим, сегодня народные депутаты планируют рассмотреть вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

Его может заменить Стефанчук, которого в "Слуге народа" называют наиболее подготовленной и самой профессиональной "заменой".

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Владимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВерховная рада