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Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника президента в Раді

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у ВР. Цьому свідчить відповідний указ №522/2021 від 6 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків Представника президента України у Верховній раді України", - йдеться в документі.

Зазначимо, сьогодні народні депутати планують розглянути питання відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної ради.

Його може замінити Стефанчук, якого в "Слузі народу" називають найбільш підготовленою і найбільш професійною "заміною".

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Володимир ЗеленськийРуслан СтефанчукВерховна рада