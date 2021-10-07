Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника президента в Раді

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у ВР. Цьому свідчить відповідний указ №522/2021 від 6 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
"Звільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов’язків Представника президента України у Верховній раді України", - йдеться в документі.
Зазначимо, сьогодні народні депутати планують розглянути питання відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної ради.
Його може замінити Стефанчук, якого в "Слузі народу" називають найбільш підготовленою і найбільш професійною "заміною".