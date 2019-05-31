Зеленский отстранил задержанного на взятке главу РГА

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности главы Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая.

"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении №56/2019-рп.

Отметим, главу Коростенской райгосадминистрации в Житомирской области Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки. По данным ГПУ, Дмитрук и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. После получения взятки чиновников задержали, а предмет преступления изъяли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №341/2019 был обнародован 31 мая.

Также Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова. Президент подписал два указа об увольнении Маликова с должности первого замглавы СБУ, а также об освобождении его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.