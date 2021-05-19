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Зеленский уволил посла в Турции

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 мая, издал указ об увольнении посла в Турции. Эту должность занимал дипломат Андрей Сибига.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в указе главы государства.

Причины увольнения Сибиги с должности посла пока неизвестны. Информации о том, кто станет украинским послом в Турции вместо Сибиги, также пока нет.

Напомним, в начале апреля президент Зеленский провел перестановки в украинском дипломатическом корпусе. Ряд украинских послов лишились должностей.

А в конце февраля Зеленский назначил посла в Соединенных Штатах.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал назначение посла Украины при НАТО.

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Новости Украины посолувольнениеВладимир ЗеленскийТурция