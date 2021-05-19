Зеленський звільнив посла в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині. Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.
"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці", - йдеться в указі глави держави.
Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.
Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.
А наприкінці лютого Зеленський призначив посла у Сполучених Штатах.
Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував призначення посла України при НАТО.