RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський звільнив посла в Туреччині

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині. Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці", - йдеться в указі глави держави.

Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.

Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.

А наприкінці лютого Зеленський призначив посла у Сполучених Штатах.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував призначення посла України при НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України посолзвільненняВолодимир ЗеленськийТурция