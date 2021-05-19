Зеленский уволил посла в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 мая, издал указ об увольнении посла в Турции. Эту должность занимал дипломат Андрей Сибига.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в указе главы государства.
Причины увольнения Сибиги с должности посла пока неизвестны. Информации о том, кто станет украинским послом в Турции вместо Сибиги, также пока нет.
Напомним, в начале апреля президент Зеленский провел перестановки в украинском дипломатическом корпусе. Ряд украинских послов лишились должностей.
А в конце февраля Зеленский назначил посла в Соединенных Штатах.
Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал назначение посла Украины при НАТО.