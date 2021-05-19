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Зеленський звільнив посла в Туреччині

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Україна, Середа 19 травня 2021 21:01
Зеленський звільнив посла в Туреччині Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, видав указ про звільнення посла в Туреччині. Цю посаду обіймав дипломат Андрій Сибіга.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Турецькій Республіці", - йдеться в указі глави держави.

Причини звільнення Сибіги з посади посла наразі невідомі. Інформації про те, хто стане українським послом в Туреччині замість Сибіги, також поки немає.

Нагадаємо, на початку квітня президент Зеленський провів перестановки в українському дипломатичному корпусі. Низка українських послів втратили посади.

А наприкінці лютого Зеленський призначив посла у Сполучених Штатах.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба анонсував призначення посла України при НАТО.

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