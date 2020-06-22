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Зеленский уволил посла в трех странах

Новости » Политика     22.06.2020 - 23:20
Зеленский уволил посла в трех странах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дмитрий Сеник был послом сразу в трех странах

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Сеника с должности посла в трех странах. Сеник был послом в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии.

Об этом говорится в указе президента №244.

Документ подписан главой государства 22 июня.

"Уволить Сеника Дмитрия Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее Даруссаламе и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в тексте указа.

Ранее Зеленский уволил Николая Нагорного с должности посла в Ливии и Тунисе, а также Владимира Пахиля с должности посла в Индонезии.

РБК-Украина писало, что президент уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил на его место Вадима Омельченко.

Кроме того, Зеленский назначил послов Украины в Марокко, Японии, Узбекистане и ЮАР.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийМИД Украиныпосол
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