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Зеленський звільнив посла в трьох країнах

Новини » Політика     22.06.2020 - 23:20
Зеленський звільнив посла в трьох країнах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дмитро Сенік був послом відразу в трьох країнах

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Сеніка з посади посла в трьох країнах. Сенік був послом в Сінгапурі, Брунеї та Новій Зеландії.

Про це йдеться в указі президента №244.

Документ підписаний главою держави 22 червня.

"Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сінгапур, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Новій Зеландії за сумісництвом", - йдеться в тексті указу.

Раніше Зеленський звільнив Миколу Нагорного з посади посла в Лівії і Тунісі, а також Володимира Пахіля з посади посла в Індонезії.

РБК-Україна писало, що президент звільнив з посади посла України у Франції Олега Шамшура і призначив на його місце Вадима Омельченка.

Крім того, Зеленський призначив послів України в Марокко, Японії, Узбекистані та ПАР.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Володимир ЗеленськийпосолМЗС
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