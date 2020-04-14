Зеленский назначил послов Украины в четырех странах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский назначил послов Украины в Марокко, Японии, Узбекистане и Южно-Африканской республике

Президент Владимир Зеленский назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Марокко, Японии, Узбекистане и Южно-Африканской республике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, соответствующие указы были обнародованы во вторник, 14 апреля.

Согласно указу президента, послом Украины в Марокко была назначена Оксана Васильева, послом в Японии стал Сергей Корсунский. Послом в Узбекистане назначили Николая Дорошенко, а в Южно-Африканской республике - Любовь Абравитову.

Напомним, 13 апреля Владимир Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Албания. Ним стал Владимир Шкуров.

Кроме того, Кабинет министров распорядился выделить 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании. При этом отмечается, что такое решение было принято согласно указу президента.

Добавим, что ранее заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что Владимир Зеленский в скором времени примет решение о назначении главы Представительства Украины при НАТО. Он также добавил, что президент серьезно подходит к формированию корпуса послов Украины за рубежом.