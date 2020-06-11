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Президент сменил посла во Франции

Новости » Политика     11.06.2020 - 20:46
Президент сменил посла во Франции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новым послом во Франции стал Вадим Омельченко

Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура. В то же время на его место назначил Вадима Омельченко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом в указе №218/2020 говорится, что Шампура также был уволен с должности Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО.

"Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины во Французской Республике", - говорится в указе №219/2020.

Новоназначенный посол во Франции Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Киевского института проблем управления имени Горшенина. Он дважды был советником спикеров Верховной рады Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Отметим, что в 2014 году Олег Шамшур был назначен послом во Франции президентом Петром Порошенко.

Напомним, Владимир Зеленский назначил послов Украины в Марокко, Японии, Узбекистане и ЮАР.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил посла в Албании.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийФранцияпосол
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