Зеленский уволил посла в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла в Италии. На этом посту Перелыгин был почти восемь лет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указом президента Евгений Перелыгин уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии, Сан-Марино, Мальте и продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН. Перелыгин занимал эту должность с 2012 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла в Румынии.

Кроме того, Зеленский сменил посла Украины в Испании.