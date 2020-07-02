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Президент сменил посла Украины в Испании

Новости » Политика     02.07.2020 - 11:35
Президент сменил посла Украины в Испании
Фото: Сергей Погорельцев (fashion-diplomacy.com)

Новым послом Украины в Испании стал Сергей Погорельцев

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Погорельцева новым послом Украины в Испании. Соответственно он уволил Анатолия Щербу с этой должности.

Указы опубликованы на сайте Офиса президента.

В указе говорится "назначить Погорельцева Сергея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Испания".

Отметим, такое решение президент принял 2 июля.

Биография

Сергей Погорельцев - директор департамента консульской службы, который является структурным подразделением Министерства иностранных дел Украины. Его создали для выполнения задач и связанной с этим координации работы МИД в сфере защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Он уже занимал должность посла Украины в Испании, а затем в Княжестве Андорра по совместительству.

Напомним, Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил нового.

Также украинский президент назначил послов Украины в Марокко, Японии, Узбекистане и ЮАР.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийпосол
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