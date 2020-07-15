Зеленський звільнив посла в Італії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла в Італії. На цій посаді Перелигін був майже вісім років.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Указом президента Євген Перелигін звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла України в Італії, Сан-Марино, Мальті та продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) при ООН. Він обіймав цю посаду з 2012 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла в Румунії.

Крім того, Зеленський змінив посла України в Іспанії.