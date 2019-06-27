Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ и Нацгвардии

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом свидетельствуют соответствующие указы на сайте главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех начальников департаментов Службы безопасности Украины. Об этом свидетельствуют указы главы государства №459-461 от 26 июня, опубликованные на сайте президента.

В частности, Александра Климчука президент уволил с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности спецслужбы.

Также был уволен Данил Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Зеленский также уволил Максима Емельяненко с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий Службы безопасности Украины.

Кроме того, президент назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардии.

Напомним, ранее президент назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Также Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, до этого глава государства своим указом уволил Александра Шмитька с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Президент также уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы СБУ, Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

После этого замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что кадровые решения президента Владимира Зеленского в отношении работников СБУ были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании.