ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ

Новости » Политика    27.06.2019 - 11:50
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Руслана Баранецкого также руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте президента.

В тот самый момент, Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

 

До этого Зеленский своим указом уволил Александра Шмитька с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Президент также уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

После этого замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что кадровые решения президента Владимира Зеленского в отношении работников Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании.

Кроме того, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Вместо этого, 6 июня Верховная рада Украины отказалась их увольнять.

Зеленский потребовал расследовать случаи самоубийства военных Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Щеголева
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь