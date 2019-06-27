Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Руслана Баранецкого также руководителем Антитеррористического центра при СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится на сайте президента.

В тот самый момент, Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

До этого Зеленский своим указом уволил Александра Шмитька с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Президент также уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

После этого замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что кадровые решения президента Владимира Зеленского в отношении работников Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании.

Кроме того, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Вместо этого, 6 июня Верховная рада Украины отказалась их увольнять.