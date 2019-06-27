Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ і Нацгвардії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це свідчать відповідні укази на сайті глави держави

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох начальників департаментів Служби безпеки України. Про це свідчать укази глави держави №459-461 від 26 червня, опубліковані на сайті президента.

Зокрема, Олександра Климчука президент звільнив з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки спецслужби.

Також було звільнено Данила Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Зеленський також звільнив Максима Ємел’яненка з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України.

Крім того, президент призначив Миколу Миколенко заступником командувача Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше президент призначив Руслана Баранецького першим заступником глави Служби безпеки України. Також Зеленський призначив Баранецького керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Як писало РБК-Україна, до цього глава держави своїм указом звільнив Олександра Шмитька з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Президент також звільнив Віктора Кононенко з посади заступника глави СБУ, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави СБУ Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Після цього заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що кадрові рішення президента Володимира Зеленського щодо працівників СБУ були прийняті в зв'язку з ймовірними незаконними діями цих осіб у період виборчої кампанії.