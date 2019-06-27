ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ і Нацгвардії

Новини » Політика    27.06.2019 - 13:39
Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ і Нацгвардії
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це свідчать відповідні укази на сайті глави держави

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох начальників департаментів Служби безпеки України. Про це свідчать укази глави держави №459-461 від 26 червня, опубліковані на сайті президента.

Зокрема, Олександра Климчука президент звільнив з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки спецслужби.

Також було звільнено Данила Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. Зеленський також звільнив Максима Ємел’яненка з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів Служби безпеки України.

Крім того, президент призначив Миколу Миколенко заступником командувача Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше президент призначив Руслана Баранецького першим заступником глави Служби безпеки України. Також Зеленський призначив Баранецького керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Як писало РБК-Україна, до цього глава держави своїм указом звільнив Олександра Шмитька з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Президент також звільнив Віктора Кононенко з посади заступника глави СБУ, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави СБУ Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Після цього заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що кадрові рішення президента Володимира Зеленського щодо працівників СБУ були прийняті в зв'язку з ймовірними незаконними діями цих осіб у період виборчої кампанії.

Зеленський призначив першого заступника голови СБУ Президент змінив членів комісії з призначення директора ДБР
Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся