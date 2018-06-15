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Порошенко назначил начальника управления СБУ в Крыму

НовостиПолитика    15.06.2018 - 12:35
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Также Порошенко назначил начальников управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях

Президент Украины Петр Порошенко назначил Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Шмитько Александра Григорьевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в соответствующем указе президента.

Кроме того, Порошенко назначил начальников управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях.

Так, СБУ в Херсонской области возглавил Эдуард Крицин, в Днепропетровской - Андрей Олейник.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назначил новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Теги публикации: Порошенко Петр, Служба безопасности Украины, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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