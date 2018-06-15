Порошенко назначил начальника управления СБУ в Крыму

Также Порошенко назначил начальников управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях
Президент Украины Петр Порошенко назначил Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Назначить Шмитько Александра Григорьевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в соответствующем указе президента.
Кроме того, Порошенко назначил начальников управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях.
Так, СБУ в Херсонской области возглавил Эдуард Крицин, в Днепропетровской - Андрей Олейник.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назначил новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).