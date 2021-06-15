Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена
В Офисе президента объявили о трансформации института уполномоченных, вместо них теперь будут советники-уполномоченные. В частности президент Владимир Зеленский снял с должности детского омбудсмена Николая Кулебу.
Об этом говорится в указах, опубликованных пресс-службой президента Украины.
Зеленский также снял с должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью Валерия Шушкевича. Также уволен и.о. уполномоченного президента по вопросам земли Роман Лещенко.
Кроме того, Зеленский снял с должности уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
Глава государства решил заменить одно из направлений деятельности уполномоченных. Так, было решено расширить направление работы в отношении прав людей с инвалидностью, введя должность нового советника-уполномоченного по вопросам безбарьерности.
В мае в Верховной раде планировали ввести должность уполномоченного по медицинским вопросам.
Ранее Зеленский поручил создать консультационные центры для обеспечения прав защитников Украины.