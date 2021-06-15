Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена

В Офисе президента объявили о трансформации института уполномоченных , вместо них теперь будут советники-уполномоченные. В частности президент Владимир Зеленский снял с должности детского омбудсмена Николая Кулебу.

Об этом говорится в указах, опубликованных пресс-службой президента Украины .

Зеленский также снял с должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью Валерия Шушкевича. Также уволен и.о. уполномоченного президента по вопросам земли Роман Лещенко.

Кроме того, Зеленский снял с должности уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Романа Семенченко.