ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 червня 2021 23:12
Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена Фото: Микола Кулеба, екс-омбудсмен (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В офісі президента оголосили про трансформацію інституту уповноважених, замість них тепер будуть радники-уповноважені. Зокрема президент Володимир Зеленський зняв з посади дитячого омбудсмена Миколу Кулебу.

Про це йдеться в указах, опублікованих прес-службою президента України.

Зеленський також зняв з посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю Валерія Шушкевича. Також звільнено в.о. уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенка.

Крім того, Зеленський зняв з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка.

Глава держави вирішив замінити один з напрямків діяльності уповноважених. Так, було вирішено розширити напрямок роботи щодо прав людей з інвалідністю, ввівши посаду нового радника-уповноваженого з питань безбар'єрності.

У травні у Верховній раді планували ввести посаду Уповноваженого з медичних питань.

Раніше Зеленський доручив створити консультаційні центри для забезпечення прав захисників України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський звільнення
NEWS
Білий дім розкрив теми, які Байден планує обговорити з Путіним
Білий дім розкрив теми, які Байден планує обговорити з Путіним
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю