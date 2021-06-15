Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена

В офісі президента оголосили про трансформацію інституту уповноважених , замість них тепер будуть радники-уповноважені. Зокрема президент Володимир Зеленський зняв з посади дитячого омбудсмена Миколу Кулебу.

Про це йдеться в указах, опублікованих прес-службою президента України .

Зеленський також зняв з посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю Валерія Шушкевича. Також звільнено в.о. уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенка.

Крім того, Зеленський зняв з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка.