Президент уволил главу СБУ в Хмельницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Сергея Харченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Указ об увольнении №962/2019 подписан 27 декабря.

"Уволить Харченко Сергея Александровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе.

Харченко занимал должность главы СБУ области с апреля 2016 года. Он был назначен пятым президентом Украины Петром Порошенко. Согласно закону о люстрации власти, он не подпадает под ограничения. До этого Харченко работал первым заместителем начальника СБУ в Житомирской области.

Также Зеленский уволил бывшего главу СБУ Василия Грицака с военной службы.

"Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Напомним, 21 ноября президент назначил Сергея Андрущенко заместителем главы СБУ. В то же время Зеленский подписал указ, которым назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины Львовской области. Новым начальником СБУ во Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.