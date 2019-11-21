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Назначен новый замглавы СБУ

Новости » Политика     21.11.2019 - 17:16
Назначен новый замглавы СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новым заместителем главы СБУ стал Сергей Андрущенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко новым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответсвующий указ был обнародован в четверг, 21 ноября.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе 859/2019.

В то же время президент подписал указ, которым назначил Анатолия Дублика начальником Департамента защиты нацгосударственности СБУ.

"Назначить Дублика Анатолия Ярославича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в указе 860/2019.

Напомним, Владимир Зеленский сменил главу Службы безопасности Украины во Львовской области. Новым главой СБУ Львовской области стал Юрий Гончаров. На этой должности он сменил Александра Бондарука.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Так, указом №823/2019 глава государства уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже указом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
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