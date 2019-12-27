Президент звільнив главу СБУ у Хмельницькій області

Президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби безпеки України в Хмельницькій області Сергія Харченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Указ про звільнення №962/2019 підписаний 27 грудня.

"Звільнити Харченка Сергія Олександровича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в указі.

Харченко обіймав посаду голови СБУ області з квітня 2016 року. Він був призначений п'ятим президентом України Петром Порошенком. Згідно з законом про люстрацію влади, він не підпадає під обмеження. До цього Харченко працював першим заступником начальника СБУ у Житомирській області.

Також Зеленський звільнив колишнього главу СБУ Василя Грицака з військової служби.

"Звільнити генерала армії України Грицак з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 21 листопада президент призначив Сергія Андрущенко заступником глави СБУ. Водночас Зеленський підписав указ, яким призначив Анатолія Дублика начальником Департаменту захисту нацдержавності СБУ.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський змінив голову Служби безпеки України Львівської області. Новим начальником СБУ у Львівській області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.