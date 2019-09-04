Зеленский уволил главу СБУ Херсонской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Крицын занимал должность главы СБУ Херсонской области год

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Крицына с должности начальника Службы безопасности Украины в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента 4 сентября.

"Освободить Крицына Эдуарда Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области", - говорится в указе №651/2019.

Крицын занимал должность главы СБУ в Херсонской области 15 июня 2018 года.

Ранее РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко уволил прокуроров 4 областей. В частности, были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Также сообщалось, что 29 августа во время первого заседания Верховная рада нового созыва назначила нового главу Службы безопасности Украины. Им стал Иван Баканов.

До этого Зеленский назначил руководителей СБУ в Киеве и Киевской области, Кировоградской Черкасской и Житомирской областях.