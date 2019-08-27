ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назначил начальника СБУ в Киеве

Новости » Политика    27.08.2019 - 16:07
Зеленский назначил начальника СБУ в Киеве
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Болдирь занимал должность начальника Департамента охраны государственной тайны СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Болдыря начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области. Соответствующий указ обнародован на президентском сайте

Другим указом Зеленский уволил Сергея Болдыря с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.

Напомним, Сергей Болдырь был назначен на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ указом президента Петра Порошенко в июле 2016 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский после вступления в должность сменил руководителей СБУ в нескольких областях. В частности, 27 августа президент назначил Алексея Петрова начальником СБУ в Кировоградской области. До этого сменились руководители в Черкасской области и Житомирской области.

Отметим, кадровые ротации в руководстве СБУ областей происходят регулярно. Часто президенты переводят руководителей из одной области в другую.

Болтон назвал место встречи Зеленского и Трампа Участники обмена пленными ждут указа Зеленского о помиловании, - адвокат
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украиныуказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь