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Зеленський звільнив главу СБУ в Херсонській області

Новини » Політика    04.09.2019 - 16:42
Зеленський звільнив главу СБУ в Херсонській області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кріцин обіймав посаду голови СБУ в Херсонській області рік

Президент України Володимир Зеленський звільнив Едуарда Кріцина з посади начальника Служби безпеки України в Херсонській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента 4 вересня.

"Звільнити Кріцина Едуарда Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - йдеться в указі №651/2019.

Кріцин обіймав посаду голови СБУ в Херсонській області 15 червня 2018 року.

Раніше РБК-Україна писало, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурорів 4 областей. Зокрема, були звільнені прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Також повідомлялося, що 29 серпня під час першого засідання Верховна рада нового скликання призначила нового голову Служби безпеки України. Ним став Іван Баканов.

До цього Зеленський призначив керівників СБУ у Києві та Київській області, Кіровоградській, Черкаській та Житомирській областях.

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Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниХерсонская область
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