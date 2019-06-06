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Зеленский отправил в запас экс-замглавы СБУ Маликова

Новости » Политика    06.06.2019 - 11:40
Зеленский отправил в запас экс-замглавы СБУ Маликова
Фото: Виталий Маликов (facebook com SecurSerUkraine)

Зеленский его уволил в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды

Президент Владимир Зеленский отправил генерал-полковника Виталия Маликова в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды. Об этом говорится на сайте президента.

В указе Зеленского говорится, "уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

Напомним, Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины,первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следственного СБУ Григория Остафийчука.

Кроме того, президент утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Зеленский исключил из состава СНБО бывшего главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Юрия Стеця.

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