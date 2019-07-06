ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назвал нового главу Ивано-Франковской ОГА

Новости » Политика    06.07.2019 - 12:43
Зеленский назвал нового главу Ивано-Франковской ОГА
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com / Денис Шмыгаль)

Новым главой Ивано-Франковской ОГА станет Денис Шмыгаль

Должность руководителя Иван-Франковской областной государственной администрации займет Денис Шмыгаль. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления главы Львовской ОГА, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, новым главой Ивано-Франковской области станет один из кандидатов на должность главы Львовской ОГА Денис Шмыгаль.

"Мы видим его (Шмыгаля - ред.) главой Ивано-Франковской области... Мы решили, но еще нет указа", - отметил он.

Отметим, что с января 2018 года Шмыгаль занимает должность директора Бурштынской ТЭС. До этого Шмыгаль находился на должности главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского на должность главы Львовской областной государственной администрации. До назначения на должность главы Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии во Львове.

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко председателем Донецкой облгосадминистрации. Кириленко с 2008 года работал в правоохранительных органах, а в конце сентября 2017 был представлен в качестве нового военного прокурора Ужгородского гарнизона.

Трамп решит вопрос "Северного потока-2" в пользу Украины, - Зеленский Зеленский сегодня посетит Львовскую и Закарпатскую области
Новости Украины Владимир Зеленскийназначение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь