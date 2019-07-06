Зеленский назвал нового главу Ивано-Франковской ОГА

Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com / Денис Шмыгаль)

Новым главой Ивано-Франковской ОГА станет Денис Шмыгаль

Должность руководителя Иван-Франковской областной государственной администрации займет Денис Шмыгаль. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления главы Львовской ОГА, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, новым главой Ивано-Франковской области станет один из кандидатов на должность главы Львовской ОГА Денис Шмыгаль.

"Мы видим его (Шмыгаля - ред.) главой Ивано-Франковской области... Мы решили, но еще нет указа", - отметил он.

Отметим, что с января 2018 года Шмыгаль занимает должность директора Бурштынской ТЭС. До этого Шмыгаль находился на должности главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского на должность главы Львовской областной государственной администрации. До назначения на должность главы Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии во Львове.

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко председателем Донецкой облгосадминистрации. Кириленко с 2008 года работал в правоохранительных органах, а в конце сентября 2017 был представлен в качестве нового военного прокурора Ужгородского гарнизона.