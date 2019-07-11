Зеленский уволил еще почти 60 глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля уволил 57 руководителей районных государственных администраций (РГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В документах указано, что увольнение глав РГА связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, уволены шесть глав районов в Киевской области, и еще в 11 областях:

Черновецкая - 10,

Черкасская - 2,

Херсонская - 3,

Харьковская - 7,

Тернопольская - 13,

Ровенская - 3,

Полтавская - 3,

Николаевская - 2,

Запорожская - 2,

Житомирская - 3,

Днепропетровская - 2,

Волынская - 1.

Отметим, накануне 9 июля Зеленский уволил 70 председателей РГА. В частности, в Винницкой области президент уволил глав Бершадского, Гайсинского, Жмеринского, Литинской, Могилев-Подольского, Мурованокуриловецкого, Теплицкого, Тростянецкого, Шаргородской и Ямпольской РГА.

Напомним, вчера Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА. Президент назначил Михаила Бно-Айрияна новым председателем Киевской областной государственной администрации.