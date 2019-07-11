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Зеленський звільнив ще майже 60 голів РДА


Президент звільнив глав райадміністрацій у 12 областях

Президент України Володимир Зеленський 11 липня звільнив  57 очільників районних державних адміністрацій (РДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

У документах вказано, що звільнення голів РДА пов'язані із закінченням строку повноважень попереднього президента України. Зокрема, було звільнено шість очільників районів у Київський області, та ще в 11 областях:

  • Чернівецька - 10,
  • Черкаська - 2,
  • Херсонська - 3,
  • Харківська - 7,
  • Тернопільська - 13,
  • Рівненська - 3,
  • Полтавська - 3,
  • Миколаївська - 2,
  • Запорізька - 2,
  • Житомирська - 3,
  • Дніпропетровська - 2,
  • Волинська - 1.

Відзначимо, напередодні 9 липня Зеленський звільнив 70 голів РДА. Зокрема, на Вінниччині президент звільнив голів Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуриловецької, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської та Ямпільської РДА.

Нагадаємо, вчора Зеленський призначив нового главу Київської ОДА. президент призначив Михайла Бно-Айріяна новим головою Київської обласної державної адміністрації.

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