Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении двух заместителей главы Службы внешней разведки. Уволили Сергея Трегубенко и Екатерину Слядневу.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Сляднева была уволена с должности указом №247/2020, а Трегубенко президент уволил указом №250/2020 от 25 июня.

Напомним, в начале июня Зеленский решил сменить главу Службы внешней разведки. Глава государства уволил с должности руководителя службы Валерия Евдокимова.

Службу внешней разведки возглавил Валерий Кондратюк, который при президентстве Петра Порошенко был заместителем главы АП.

Кроме того, Зеленский поручил реформировать Службу внешней разведки, чтобы она более эффективно выполняла поставленные задачи.

До этого Рада приняла закон для определения общей структуры Службы внешней разведки.