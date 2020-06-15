Зеленский уволил двух послов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Нагорного с должности посла в Ливии и Тунисе, а также Владимира Пахиля - с должности посла в Индонезии. Также Зеленский назначил посла в Таджикистане Василия Серватюка по совместительству послом в Афганистане.

Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента.

Соответствующие указы №223/2020, №224/2020, №225/2020 были опубликованы 15 июня.

Отметим, Владимир Пахиль занимал должность посла Украины в Индонезии и был представителем при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) с 2012 года.

Николай Нагорный занимал пост посла Ливии с 2010 года. В 2013 году он был назначен также послом Республики Чад, а в 2015 году стал послом в Тунисе, куда в связи с войной было переведено посольство в Ливии.

Относительно Василия Сервастюка, то он был назначен послом в Таджикистане в мае 2019 года.

Ранее РБК-Украина писало, что Грузия не будет портить стратегические отношения с Украиной из-за бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Также сообщалось, что в Министерство иностранных дел анонсировали кадровые конкурсы на должности за границей.