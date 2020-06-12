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Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили

Новости » Политика     12.06.2020 - 17:29
Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Грузия не допустит, что партнерство с Украиной оказалось под угрозой

Грузия не допустит, чтобы стратегические отношения с Украиной были испорчены из-за бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Тбилиси не позволит, чтобы стратегическое партнерство с Киевом было разрушено.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Грузия Online.

По словам грузинского министра, посол Украины во время визита в МИД заявил, что заявления относительно внутренней политики Грузии были личным мнением Саакашвили, который, несмотря на государственную должность не является официальным представителем Киева.

"Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", - подчеркнул Залкалиани.

Однако, несмотря на это, в Грузии не хотят портить стратегические отношения с Украиной.

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека (Саакашвили - ред.) наше партнерство оказалось под угрозой", - добавил глава МИД.

Напомним, недавно Саакашвили в Facebook сделал заявление относительно внутренней политики в Грузии. Он заявил, что не будет "спокойно смотреть на уничтожение" Грузии и призвал грузинскую оппозицию объединиться на предстоящих выборах.

После этого МИД Грузии вызвал для объяснений посла Украины.

Как известно, назначение Саакашвили в Нацсовет по реформам повлекло международный скандал между Грузией и Украиной, ведь Саакашвили объявлен в розыск грузинской стороной.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины СаакашвилиУкраинаГрузия
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