В МИД анонсировали кадровые конкурсы на должности заграницей

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба подчеркнул, что язык не будет единственным критерием при отборе на должность

В Министерстве иностранных дел анонсировали кадровые конкурсы на должности заграницей. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что это "открытые двери" для людей, которые хотят стать дипломатами.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга по поводу 100 дней изменений в МИД, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, самая большая проблема среди кандидатов на должности в МИД сложилась со знанием иностранных языков.

"Самая большая проблема с арабской. Поэтому хочу сразу заявить, что после карантина будут объявлены открытые конкурсы на ряд должностей в органах дипслужбы с главным фокусом - набор людей со знанием иностранных языков, которые не являются распространенными в системе и требуют укомплектования", - заявил Кулеба.

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Автор: Андрей Козловский