Зеленский уволил Артеменко с НКРСИ

Фото: Юрий Артеменко (mip.gov.ua)

Зеленский отменил указ Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Об этом говорится на сайте президента.

Также Зеленский отменил указ Петра Порошенко об увольнении Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее пятый президент Петр Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а до этого уволил главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Отметим, что сегодня Зеленский уволил Горковенка с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

РБК-Украина писало, что 4 мая Юрий Артеменко подал в отставку с должности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Я принял решение подать в отставку и уйти с должности. Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, что поступила именно в это время, перейти на другую работу", - написал Артеменко.