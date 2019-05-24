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Зеленський звільнив Артеменка з НКРЗІ

Новини » Політика    24.05.2019 - 12:23
Зеленський звільнив Артеменка з НКРЗІ
Фото: Юрій Артеменко (mip.gov.ua)

Зеленський скасував указ Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). Про це йдеться на сайті президента.

Також Зеленський скасував указ Петра Порошенка про звільнення Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 
Раніше п'ятий президент Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а до цього звільнив голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський звільнив Горковенка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

РБК-Україна писало, що 4 травня Юрій Артеменко подав у відставку з посади глави Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

"Я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади. Причини дві. По-перше, проста людська втома - протягом 5 років у постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу", - написав Артеменко.

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Новини України Володимир ЗеленськийувольнениеНацрада
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