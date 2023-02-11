ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський ввів до складу РНБО Малюка та Клименка

Новость на русском →
Україна, Субота 11 лютого 2023 20:48
Зеленський ввів до складу РНБО Малюка та Клименка Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, до складу РНБО України увійшли голова Служби безпеки України Василь Малюк та голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка Ігоря Володимировича - міністра внутрішніх справ України", - йдеться в указі №73/2023.

Також було припинено членство у складі Ради національної безпеки і оборони України Дениса Монастирського. Він загинув у авіакатастрофі у Броварах.

У складі РНБО України було затверджено Малюка Василя Васильовича - голову Служби безпеки України.

Нагадаємо, що Службу безпеки України очолив Василь Малюк, який виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова, а раніше був його першим заступником. Рішення про призначення Малюка ухвалено сьогодні на засіданні Верховної ради.

Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення сьогодні було ухвалено на засіданні Верховної Ради.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України РНБО национальная полиция
NEWS
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм