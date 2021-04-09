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Зеленский утвердил состав совета по обеспечению прав и свобод защитников Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский утвердил положение и состав консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Глава государства издал соответствующий указ.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Чем будет заниматься этот совет

Как рассказали в ОП, создание главой государства совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Майдана, ветеранов войны на Донбассе, военных, которые воюют на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.

Совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав этих лиц, помилованию, обеспечению справедливого правосудия и применению амнистии.

"Кроме того, совет будет работать над усовершенствованием законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод лиц, которые защищали Украину", - добавили в ОП.

Кто вошел в состав совета

Главой консультационного совета стала советник заместителя руководителя ОП Алена Вербицкая. Ее заместителями глава государства назначил народных депутатов Игоря Герасименко и Егора Чернева.

Секретарем консультативного совета стал советник руководителя ОП Андрей Ляхович.

Напомним, до этого в Офисе президента предлагали создать механизм для анализа актуальных и резонансных уголовных дел и судебных приговоров против ветеранов и активистов. Речь идет о делах и приговорах за период с 2014 года.

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Новости Украины Владимир Зеленскийсоветправа человекаветераныактивисты
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