Зеленский утвердил состав совета по обеспечению прав и свобод защитников Украины

Чем будет заниматься этот совет

Как рассказали в ОП, создание главой государства совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Майдана, ветеранов войны на Донбассе, военных, которые воюют на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.

Совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав этих лиц, помилованию, обеспечению справедливого правосудия и применению амнистии.

"Кроме того, совет будет работать над усовершенствованием законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод лиц, которые защищали Украину", - добавили в ОП.

Кто вошел в состав совета

Главой консультационного совета стала советник заместителя руководителя ОП Алена Вербицкая. Ее заместителями глава государства назначил народных депутатов Игоря Герасименко и Егора Чернева.

Секретарем консультативного совета стал советник руководителя ОП Андрей Ляхович.