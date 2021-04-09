Зеленський затвердив склад ради щодо забезпечення прав і свобод захисників України

Чим буде займатися ця рада

Як розповіли в ОП, створення главою держави рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Майдану, ветеранів війни на Донбасі, військових, які воюють на Донбасі, а також волонтерів та правозахисників.

Рада буде вносити пропозиції щодо захисту порушених прав цих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.

"Крім того, рада працюватиме над удосконаленням законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну", - додали в ОП.

Хто увійшов до складу ради

Головою консультаційної ради стала радник заступника керівника ОП Альона Вербицька. Її заступниками глава держави призначив народних депутатів Ігора Герасименка та Єгора Чернєва.

Секретарем консультативної ради став радник керівника ОП Андрій Ляхович.