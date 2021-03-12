Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав защитников Украины

Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Соответствующий указ № 93/2021 он подписал сегодня.

"Решение о создании этого совещательного органа было принято с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины", - указано в сообщении.

Чем будет заниматься новосозданный орган

Этот орган при Офисе президента создается для отстаивания прав людей, которые защищали нашу страну.

"С начала российской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства - сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени", - указано в сообщении.

Известны примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить более чем на 10 лет заключения.

В сообщении подчеркивается, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

По словам главы совета Алены Вербицкой, в его состав будут входить народные депутаты, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.

Напомним, с конца ноября 2020 года разрешен допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу.