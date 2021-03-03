В Украине хотят создать механизм для анализа судебных решений в отношении ветеранов и активистов

В Офисе президента Украины предложили создать механизм для анализа актуальных и резонансных уголовных дел и судебных приговоров за период с 2014 года против ветеранов и активистов. В ОП также предлагают исследовать уголовные дела о нападениях на активистов, которые до сих пор не завершили.

В Зеленского предлагают проанализировать дела и приговоры в отношении ветеранов и активистов которые могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей.

"Механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам. Если начиная с 2014 года были сделаны негодные вещи в отношении ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - заявили в ОП.

Отметим, громкими делами в отношении активистов и ветеранов в Украине являются дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, среди фигурантов которого есть ветераны, а также дела по активисту Сергею Стерненко, которого недавно приговорили к 7 годам тюрьмы.