Зеленский утвердил состав комиссии по отбору кандидатов в ВСП

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП) и персональный состав комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, президент постановил:

Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия. Образовать комиссию по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия и утвердить ее персональный состав. Комиссии обеспечить проведение открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении члена Высшего совета правосудия. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 10 июня 2019 № 357 "О проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия".

При этом Владимир Зеленский включил в персональный состав комиссии

Юлию Гончарову - доцента кафедры международного частного, коммерческого и гражданского права, заместителя декана факультета международной торговли и права Киевского национального торгово-экономического университета, кандидата юридических наук (по согласованию);

Олега Марцеляк - заведующего кафедрой конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессора (по согласованию);

Антона Монаенка - главного научного сотрудника отдела мониторинга законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

Анатолия Шевченко - заведующий кафедрой теории, истории государства и права и конституционного права Учебно-научного института права Университета государственной фискальной службы Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);

Александра Яковлева - доцента кафедры трудового права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук (по согласованию).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 сентября Андрей Овсиенко был избран новым главой Высшего совета правосудия. За кандидатуру Овсиенко проголосовало 12 членов ВСП, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия.

При этом Владимир Зеленский отменил два указа о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко.

Добавим, что 30 сентября Владимир Зеленский по президентской квоте назначил одного из двух членов ВСП. Членом Высшего совета правосудия стала судья Оксана Блаживская.