Зеленский утвердил соглашение о свободной торговле с Израилем

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Он подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров и правительством Израиля о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Отметим, что соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

Напомним, 11 июля Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0223 "О ратификации соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 230 нардепов.

Ранее заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил, что Украина ожидает за следующие три-пять лет увеличить торговлю с Израилем на 20 процентов. Он подчеркивал, что соглашение о зоне свободной торговли с Израилем приносит выгоду для обеих стран.

Подчеркнем, после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли с Израилем отменят пошлины для около 80% украинских товаров и около 70% на израильскую промышленную продукцию.