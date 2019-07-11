Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Израилем

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Ратификацию соглашения поддержали 230 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0223 "О ратификации соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 230 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, реализация закона позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения, которое будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров Израиля, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Реализация документа при этом не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, в мае заместитель министра финансов Сергей Верланов заявил, что Украина ожидает за следующие три-пять лет увеличить торговлю с Израилем на 20 процентов. Он подчеркивал, что соглашение о зоне свободной торговли с Израилем приносит выгоду для обеих стран.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабмин предлагал ВР ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Украина и Израиль заключили соглашение о зоне свободной торговли 21 января 2019 года в Иерусалиме.

Подчеркнем, после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли с Израилем отменят пошлины для около 80% украинских товаров и около 70% на израильскую промышленную продукцию.