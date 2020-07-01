Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ и определил первого на выход

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Первой будет уволена Елена Антонова.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Согласно указу, ротация применяется:

1) до 1 июля 2020 года ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

2) до 1 июля 2021 года к члену комиссии Оксане Кривенко.

3) к 1 июля 2023 года к члену комиссии Алексею Магде.

4) до 1 июля 2024 года ротация применяется к:

члену комиссии Ольге Бабий;

члену комиссии Дмитрию Коваленко;

5) до 1 июля 2025 года ротация применяется к:

члену комиссии Руслану Кайдашу;

члена комиссии, Валерия Тарасюку.

Напомним, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционным создание НКРЭКУ, поскольку полномочия президента не предусматривают право создания такого органа.

Однако в декабре 2019 года Верховная рада Украины одобрила изменения в закон о НКРЭКУ, (относительно приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины).

В июне 2020 года Кабинет министров Украины образовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ.